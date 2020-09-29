В Кабмине прогнозируют завершение реформы ГАСИ до конца октября

Премьер Денис Шмыгаль прогнозирует, что реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) завершат до конца октября и до этого времени она покажет результаты.

Об этом он сказал во время заседания Нацсовета реформ, передает "Интерфакс-Украина".

"Относительно строительного рынка и реформы ГАСИ. Мы начали ее еще весной, она двигалась довольно сложно. У нас есть основные моменты, для того чтобы убрать коррупцию, - это децентрализация этих функций. Мы их разделяем, ликвидируем и упрощаем", - отметил Шмыгаль.

По его словам, сейчас власть подошла к завершению реформирования ГАСИ и уже подготовлен законопроект, который прошел обсуждение с заинтересованными сторонами.

"Я уверен, что мы будем двигаться гораздо быстрее и уже до конца октября увидим первые результаты борьбы с коррупцией в этой сфере и завершение этой реформы", - подчеркнул премьер.

Напомним:

13 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции правительство создаст три новых органа: для регистрации строительных объектов, их технического регулирования и контроля.

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