Из-за "карантина выходного дня" придется закрыть кинотеатры и уволить сотрудников – "Планета кино"

После введения "карантина выходного дня" в Украине придется закрыть кинотеатры и уволить сотрудников.

Об этом написал совладелец "Планеты кино" Дмитрий Деркач на своей странице в Facebook.

"Кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные. В будние дни люди не ходят в кинотеатры, они активно толпами ездят в общественном транспорте.

Поработаем неделю, после этого, вероятно, придется закрыть все наши кинотеатры и уволить 500 сотрудников. Оставить этих людей без работы и зарплаты", - написал Деркач.

По его мнению, в кинотеатрах намного безопаснее, чем в общественном транспорте, "который продолжит переполняться в будние дни".

Напоминаем:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство "готово подставить плечо", чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

Тем временем возле Кабинета Министров прошла акция рестораторов # МаюПравоПрацювати против введения "карантина выходного дня".

В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что жесткий локдаун и закрытия большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы.

Экономическая правда