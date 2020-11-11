Из-за "карантина выходного дня" придется закрыть кинотеатры и уволить сотрудников – "Планета кино"
После введения "карантина выходного дня" в Украине придется закрыть кинотеатры и уволить сотрудников.
Об этом написал совладелец "Планеты кино" Дмитрий Деркач на своей странице в Facebook.
"Кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные. В будние дни люди не ходят в кинотеатры, они активно толпами ездят в общественном транспорте.
Поработаем неделю, после этого, вероятно, придется закрыть все наши кинотеатры и уволить 500 сотрудников. Оставить этих людей без работы и зарплаты", - написал Деркач.
По его мнению, в кинотеатрах намного безопаснее, чем в общественном транспорте, "который продолжит переполняться в будние дни".
Напоминаем:
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство "готово подставить плечо", чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.
Тем временем возле Кабинета Министров прошла акция рестораторов # МаюПравоПрацювати против введения "карантина выходного дня".
В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что жесткий локдаун и закрытия большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы.
Экономическая правда
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