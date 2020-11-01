Новости выходных: китайско-украинская электростанция и совместное авиапространство с ЕС

О виртуальных знаменитостях. В мире увеличивается рынок виртуальных инфлюенсеров, а коронакризис ускоряет эти процессы.

О китайско-украинский электростанции. Китайская компания POWERCHINA и украинская компания WindFarm подписали контракт на совместную реализацию строительства ветровой электростанции мощностью 800 МВт в Донецкой области.

О зарплате. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средняя зарплата в сентябре выросла до максимума с начала года и составила почти 12 тысяч гривен.

О совместном авиапространстве с ЕС. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение об общем авиационном пространстве с Евросоюзом запланировано на 2021.

Об "Энергоатоме". В Министерстве энергетики заявили, что они категорически против приватизации, полного или частичного частного владения НАЭК "Энергоатом" и атомными электростанциями.