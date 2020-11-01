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В Минэнерго заявили, что они категорически против приватизации НАЭК "Энергоатом"

Воскресенье, 1 ноября 2020, 16:14
 

В Министерстве энергетики заявили, что они категорически против приватизации, полного или частичного частного владения НАЭК "Энергоатом" и атомными электростанциями.

Об этом сообщается на сайте министерства.

"Министерство настаивает на проведении корпоратизации "Энергоатома" в условиях сохранения за государством 100% акций компании", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что корпоратизация "Энергоатома" должно происходить исключительно с соблюдением следующих принципов:

 - полное соответствие лучшим международным практикам;

 - жесткие ограничения по отчуждению имущества, относящегося к ядерным установкам и ядерных материалов;

 - четкая определенность в обращении с ядерными материалами;

 - абсолютная прозрачность на этапе осуществления корпоратизации и в дальнейшем во время функционирования вновь акционерного общества.

"Выбор оптимальной модели корпоратизации "Энергоатома" предшествовало длительное исследование консалтинговой компании Deloitte", - говорится в сообщении.

После совместных обсуждений был выбран вариант, который ни в коем случае не предусматривает приватизацию компании.

В случае "Энергоатома" процесс корпоратизации требует внесения изменений в законодательство и Министерство рассчитывает, что все необходимые изменения будут поддержаны Верховной Радой ", - отметили в министерстве.

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энергетика Энергоатом Минэнергетики

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