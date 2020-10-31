Без "зеленого тарифа": китайская и украинская компания подписали контракт на строительство ветровой электростанции
Китайская компания POWERCHINA и украинская компания WindFarm подписали контракт на совместную реализацию строительства ветровой электростанции мощностью 800 МВт в Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба WindFarm.
"Стоимость проекта составляет как минимум 1 млрд долл, что делает его крупнейшим ветроэнергетическим проектом в Украине", - говорится в сообщении.
В компании сообщили, что продажа произведенной электроэнергии на рынке электроэнергии будет без "зеленого" тарифа.
"Проект WindFarm 800 МВт в Донецкой области - крупнейший наземный ветропарк в Европе", - отметили в компании.
POWERCHINA специализируется на проектировании и строительстве энергетических и транспортных объектов. В частности, в активе компании находится строительство крупнейшей в мире электростанции мощностью 22,5 ГВт.
В активе команды компании WindFarm опыт разработки портфеля ветроэнергетических проектов общей мощностью 1.3 ГВт, из которых было введено в эксплуатацию более 400 МВт.
Напоминаем:
Рынок "зеленой" энергетики растет: в третьем квартале 2020 еще почти 2000 домохозяйств установили солнечные панели мощностью 53 МВт.
Ранее Зеленский подписал закон, который снижает "зеленый" тариф.
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