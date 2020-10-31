Без "зеленого тарифа": китайская и украинская компания подписали контракт на строительство ветровой электростанции

Китайская компания POWERCHINA и украинская компания WindFarm подписали контракт на совместную реализацию строительства ветровой электростанции мощностью 800 МВт в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба WindFarm.

"Стоимость проекта составляет как минимум 1 млрд долл, что делает его крупнейшим ветроэнергетическим проектом в Украине", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что продажа произведенной электроэнергии на рынке электроэнергии будет без "зеленого" тарифа.

"Проект WindFarm 800 МВт в Донецкой области - крупнейший наземный ветропарк в Европе", - отметили в компании.

POWERCHINA специализируется на проектировании и строительстве энергетических и транспортных объектов. В частности, в активе компании находится строительство крупнейшей в мире электростанции мощностью 22,5 ГВт.

В активе команды компании WindFarm опыт разработки портфеля ветроэнергетических проектов общей мощностью 1.3 ГВт, из которых было введено в эксплуатацию более 400 МВт.