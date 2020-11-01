Кулеба заявил, что соглашение о совместном авипространстве с ЕС запланировано на 2021 год
Воскресенье, 1 ноября 2020, 11:20
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение о совместном авиационном пространстве с Евросоюзом запланировано на 2021 год.
Об этом он рассказал в интервью НВ.
"Что касается общего авиационного пространства, то если не произойдет никаких форс-мажоров, то в следующем году мы его подпишем. По соглашению об ассоциации, то соглашение будет двигаться только вперед", - заверил министр.
Также он подчеркнул, что МИД занимается либерализацией визового режима с Великобританией, хотя вопрос безвиза как с ЕС не на повестке дня.
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