Новости 9 октября: оффшоры и Порошенко, Гетманцев хочет "спасать" бюджет, лоббисты ДТЭК

О Порошенко. По меньшей мере четыре международных банка сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США о подозрительных транзакциях связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний

О Гетманцеве. Глава комитета по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев считает, что Министерство финансов подало в Верховную Раду проект государственного бюджета "отвратительного качества" и его "надо спасать"

О ДТЭК. Члены Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, в полном составе обратились с заявлением в ГБР о незаконном влиянии народных депутатов на деятельность регулятора "с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей и добиться принятия незаконных решений".

О "Нафтогазе". Глава "НАК" "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что обязательство использовать международные стандарты бухгалтерской отчетности, а также спецобязательства по продаже газа населению стали причиной скандала с аудитом "Нафтогаза"

О Тигипко. Антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Luregio Limited, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко, приобрести Проминвестбанк через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай".

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Даниил Гетманцев: Бизнес на таможне "кошмарят", а в это время "черные" фуры ходят без препятствий

Налоги, "скрутки", НнВК, "схемщики", лоббисты, налоговая амнистия, беспредел на таможне и неудовлетворительная работа Минфина – обо всем этом в большом интервью с главой налогового комитета парламента.