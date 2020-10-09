Правоохранителей США заинтересовали компании, связанные с Порошенко – расследование

Коллаж FinCen

По меньшей мере четыре международных банка сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США о подозрительных транзакциях связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний.

Об этом свидетельствуют файлы FinCen, говорится в расследовании Слидство.Инфо.

Общая сумма этих переводов достигает 65 миллионов долларов.

В отчетах банки отмечают: Порошенко, находясь на посту президента Украины, мог участвовать в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний - и не сообщал об этом в декларациях о доходах.

"Упомянутые в FinCEN компании годами были в поле зрения украинских правоохранителей. Следователи подозревали их в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов - и пытались получить доступ к банковским счетам этих фирм", - говорится в материале.

Это зафиксировано в решениях украинских судов, которые исчезли из открытого реестра судебных решений - однако журналисты имеют эти документы в распоряжении.

По словам жителя закарпатского села Новое Давыдково Тараса Тарасовича, он позволил неизвестным лицам использовать его паспортные данные за вознаграждение в 5 тысяч гривень ежемесячно.

Так он стал основателем четырех британских компаний. Одной из них была Genesis Local Ventures. Впоследствии международный Deutsche Bank подал в FinCEN отчет о подозрительной деятельности британской оффшорной компании GLV.

Шотландская компания GLV зарегистрирована двумя белизскими юрлицами, Poramto Group и Admiral Group. Согласно отчету банка для FinCEN, обе "связанные с президентом Порошенко".

Poramto Group и Admiral Group, по данным британского бизнес-регистра Companies House, суммарно основали почти 400 компаний, а юридический адрес GLV используют десятки других фирм. Это типичные признаки компании-прокладки, основная цель которой - скрыть конечного владельца бизнеса.

За девять месяцев в течение 2016-17 годов, согласно сообщению банка, через счета GLV прошло около 60 миллионов долларов. В конце концов, банк закрыл счета компании из-за "отсутствия прозрачности".

14 мая 2019 года, за неделю до завершения президентской каденции Петра Порошенко, компания GLV была распущена.

На адресованные экс-президенту вопросы пресс-служба партии "Европейская солидарность" ответила: "Лично Порошенко не владеет никакими оффшорными компаниями, особенно теми, которые вы "ничтоже сумняшеся" ему приписали".

Согласно отчетам FinCEN о подозрительной финансовой активности, в период президентства Порошенко на счета компании Roshen в Международном инвестиционном банке поступили 1,8 миллиона долларов от компании Goldwest Investment.

Зарегистрированная в Великобритании за три месяца до начала президентской каденции Порошенко компания, по документам, торгует сладостями и предоставляет транспортные услуги. В первые два года существования Goldwest Investment декларировала нулевые доходы - а по итогам 2016 года сообщила британскому правительству о транзакции на 8,6 миллиона долларов и 250 тысячах долларов чистой прибыли.

Денежные переводы Goldwest Investment в отчете FinCEN обозначены как подозрительные.

"Порошенко, вероятно, участвовал в незаконных действиях, открывая новую компанию в ходе своего президентства и не отчитываясь об этом в своей декларации", - говорится в отчете.

Другой отчет, в котором упоминается Петр Порошенко, подал Bank of New York Mellon - после проверки корреспондентских счетов эстонского Versobank.

В документе говорится о том, что в 2016 году на счет Roshen в эстонском банке поступили два перевода на общую сумму 145 тысяч долларов от Furoleks Services LP. В течение только двух месяцев 2016-го фирма провела транзакций более чем на 23 миллиона долларов.

Еще несколько упоминаний Петра Порошенко в FinCEN Files касаются компаний, ранее упомянутых в Panama Papers.

По информации международного банка Standard Chartered, президент Порошенко опосредованно владеет Intraco Management и имеет деловые связи с Linquist Services Limited.

Так, в апреле 2013 года Standard Chartered подал отчет FinCEN по банковским переводам компании Linquist Services Limited на общую сумму в 30 тысяч долларов. Банк отметил, что Порошенко использовал эту компанию, в частности, для получения банковских займов.

Следы этих операций есть в Panama Papers. В частности, в декабре 2010 года банк Raiffeisen прислал Roshen не менее 115 миллионов долларов под видом займа. Обеспечивала ее якобы оффшорная компания Linquist Services Limited.

"Президент Порошенко использовал "обеспечены активы" Linquist Services Limited и его власть над Raiffeisen для получения кредитов для своей кондитерской компании Roshen", - говорится в отчете FinCEN.

Как сообщают СМИ, после упоминания сомнительных кредитов Roshen в Panama Papers австрийские органы власти начали расследование деятельности банка Raiffeisen.

Другая компания, Intraco Management, согласно отчетам Standard Chartered, с 2 января 2013 года по 26 сентября 2014 года провела операций на 5,4 миллиона долларов.

Уже через год Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов начало расследование в отношении Intraco по подозрению в отмывании денег. Агенты пытались выяснить, кому принадлежит оффшорная компания.

В ответ на запрос Roshen сообщила журналистам, что кондитерская корпорация не имеет отношения к вышеупомянутым оффшорным компаниям.

Более того, "Roshen не владеет информацией относительно того, кто является собственником перечисленных компаний". При этом корпорация признает, что с некоторыми из них вела бизнес - в частности, "компании Goldwest Investment и Furoleks Services LP, проводили расчет по кондитерским изделиям, такие как шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье и т.д., которые экспортировались в Туркменистан и Алжир", - говорится в сообщении пресс-службы Roshen.

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