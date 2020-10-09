Коболев об аудите "Нафтогаза": Убытки возникли из-за долгов посредников

Обязательство использовать международные стандарты бухгалтерской отчетности, а также спецобязательства по продаже газа населению стали причиной скандала с аудитом НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По мнению главы НАК, в вопросе аудита есть два аспекта.

"Первый аспект - формальный. То, о чем говорится в этих документах, которые я видел, а я не уверен, какие именно документы попали в распоряжение журналистов интернет-изданий - о том, что "Нафтогаз" не имел права начислять резерв сомнительных долгов. Это очень старая история, она тянется, кажется, с 2016 года - это спор со многими правительствами на тему того, имеем ли право, или мы не имеем право", - сказал он.

"Но есть закон Украины, который четко говорит, что такие компании, как "Нафтогаз", которые представляют собой общественный интерес, а "Нафтогаз" точно попадает в эту категорию, обязаны пользоваться международными стандартами бухгалтерской отчетности или финансовой отчетности. И эти стандарты говорят, что такие резервы мы должны начислять. Когда компания такой резерв насчитывает на сумму этого резерва, компания уменьшает свою чистую прибыль. И, соответственно, это влияет на дивиденды", - заявил Коболев.

Второй аспект глава "Нафтогаза" назвал "неформальным, но важным по существу".

"Перед нами существует большое количество долгов, которые были накоплены различными частными посредниками, которым "Нафтогаз" обязан поставлять или продавать газ согласно решению правительства. Так называемое постановление о возложении общественных обязанностей, так называемое ПСО. По этому ПСО нам задолжали десятки миллиардов гривен. И мы как добросовестная компания, которая выполняет закон Украины, насчитывали этот резерв сомнительных долгов. Сейчас мы вплотную подошли к тому, чтобы эти долги в конце концов начать решать, то есть тушить, получив частичную компенсацию от государственного бюджета", - сказал он.

"И я думаю, что настоящая причина всего этого шума - это как раз наша открытая позиция, что, смотрите, коллеги, были решения, по которым мы отдавали газ, но за газ не рассчитались, и за него теперь вынужден будет рассчитываться бюджет. Потому что это будет решение правительства от имени государства Украина. И это является главной и единственной причиной всего этого скандала... ", - добавил Коболев.

Напоминаем:

6 октября ЭП опубликовала материал "Минус" 75 миллиардов: что показал аудит "Нафтогаза" и кто понесет наказание", в котором говорится о финансовых нарушениях и недостатках в работе НАК "Нафтогаз Украины", обнаруженных Государственной аудиторской службой при проведении ревизии за период с 1 октября 2018 по 31 декабря 2019 года.

В тот же день на Facebook-странице Государственной аудиторской службы было опубликовано опровержение приведенной в публикации информации.

Позже финансовый директор "Нафтогаза" Петер ван Дрил написал в колонке на Liga.net, что "последний шторм в СМИ о "потерях бюджета", якобы вызванные НАК Нафтогаз, оказался абсолютно искусственным".

Петер ван Дрил также прокомментировал приведенную в статье ЭП информацию и отметил, что государственные аудиторы при проверке некоторых фактов "не понимали стандартов отчетности".

Позже в распоряжении ЭП оказалось письмо, в котором глава Государственной аудиторской службы Геннадий Плис направил премьер-министру Денису Шмыгалю результаты ревизии деятельности НАК "Нафтогаз Украины" за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года.

В нем глава Госаудитслужбы сообщает премьер-министра, что из-за финансовых нарушений в НАК потери государственного бюджета составили 75,5 млрд гривен.

Экономическая правда



