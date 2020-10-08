Инвесторы "зеленого" тарифа готовятся разморозить иски к Украине из-за невыплат 

Инвесторы в возобновляемую энергетику Украины размораживают ранее подготовленные иски к стране из-за невыполнения правительством взятых на себя обязательств в части оплаты произведенной электроэнергии.

Об этом сообщил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, передает Интерфакс-Украина.

"Когда инвесторы подписали меморандум, они остановили процесс подготовки подачи исков в международные арбитражи, поверив правительству. Сегодня ситуация меняется", - сказал он.

В свою очередь директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк сообщила, что уровень расчетов ГП "Гарантированный покупатель" с ВИЭ-генерацией за сентябрь составляет всего 27,8%. При этом ГП прогнозирует, что до конца года объем необходимых выплат составит 56%.

В этой связи, отметила она, в ближайшее время необходимо исправить сложившуюся ситуацию с невыполнением правительством Украины взятых на себя обязательств в части восстановления платежной дисциплины "Гарантированного покупателя" "("ГарПок"), а также обеспечения надежных источников финансирования для ежемесячных выплат производителям "зеленой" электроэнергии.

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Напомним:

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать "зеленый" тариф. 31 июля закон подписал президент Владимир Зеленский.

В августе о иску 47 народных депутатов Конституционный суд открыл производство по делу о конституционности закона о "зеленых" тарифах.

Закон, в частности, предусматривает снижение "зеленого" тарифа (з/т) для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015-го до 31 декабря 2019 года солнечных станций свыше 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт – на 7,5%.