Кабмин передал законопроект о "зеленом" тарифе в Раду: что в нем

Правительственный законопроект об усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников предусматривает снижение "зеленого" тарифа (з/т) для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015-го до 31 декабря 2019 года солнечных станций свыше 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт – на 7,5%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на документю

Согласно обнародованному тексту проекта и сопроводительным документам к нему, для СЭС мощностью до 1 МВт, запущенных в указанный период, запланированное снижение з/т составляет 10%.

Для ряда объектов, введенных в эксплуатацию после 1 января этого года, предусмотрено снижение з/т на 2,5%. В частности, данное предложение касается СЭС до 1 МВт, ВЭС вне зависимости от их мощности, а также СЭС свыше 1 МВт, запущенных до 31 июля этого года. СЭС мощностью 1 МВт и выше, введенные в эксплуатацию с 1 августа, ожидает снижение тарифа на 60%.

Для всех объектов ВИЭ, запущенных до 1 июля 2015 года, устанавливается предельный "зеленый" тариф на уровне сниженного на 15% тарифа для наземных СЭС с установленной мощностью свыше 10 МВт, которые были введены в эксплуатацию до 31 марта 2013 года.

Финансовая ответственность за небалансы в размере 50% для ВИЭ свыше 1 МВт наступает с 1 января 2021 года, в размере 100% – с 1 января 2022 года. Для ВИЭ мощностью меньше 1 МВт ответственность с 2021 года наступает в объеме 10% и ежегодно, до 2030 года, увеличивается на 10%. До 31 декабря 2029 года допустимая погрешность в прогнозировании составляет 5% для СЭС и 10% для ВЭС.

Текстом законопроекта, среди прочего, предлагается определить НЭК "Укрэнерго" ответственной за компенсацию ВИЭ стоимости электроэнергии, не отпущенной ими в результате выполнения диспетчерских команд.

Законодательной инициативой также определяется предоставление государственных гарантий производителям по "зеленому" тарифу относительно неизменности законодательства, действующего на день принятия указанного документа.

Напомним:

После длительных переговоров с инвесторами в среду правительство таки приняло меморандум о так называемой добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов.

Вечером того же дня свои подписи под документом поставили премьер, и. о. министра энергетики и представители двух профильных ассоциаций. Однако с позицией правительства согласились не все. Причина - разные взгляды на дальнейшее развитие солнечной генерации.

В рамках мемомрандуму с производителями "зеленой" электроэнергии Кабмин обязался до конца 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность перед ВИЭ-инвесторами, которая составляет 14 млрд грн.

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