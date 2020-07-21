Рада поддержала снижение "зеленого" тарифа

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать "зеленый" тариф.

За соответствующее решение проголосовали 288 депутатов.

Также народные депутаты поддержали три поправки в законопроекту (№1203, №881, №939), которые предложил комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщает Интерфакс-Украина, по итогам рассмотрения законопроекта в зале, он, в частности, не предусматривает продления срока действия зеленых тарифов на два года за их сокращения и сохранения действующих условий работы для СЭС до 1 МВт.

В то же время ВР приняла норму о так называемой зеленой металлургии, согласно которой в тариф на передачу ряде металлургических предприятий не будет включены расходы НЭК "Укрэнерго" на компенсацию по зеленому тарифу.

Напомним:

10 июня после длительных переговоров с инвесторами правительство таки приняло меморандум о так называемой добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов.

Вечером того же дня свои подписи под документом поставили премьер, и. о. министра энергетики и представители двух профильных ассоциаций. Однако с позицией правительства согласились не все. Причина - разные взгляды на дальнейшее развитие солнечной генерации.

В рамках мемомрандуму с производителями "зеленой" электроэнергии Кабмин обязался до конца 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность перед ВИЭ-инвесторами, которая составляет 14 млрд грн.

Правительственный законопроект об усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников предусматривает снижение "зеленого" тарифа (з/т) для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015-го до 31 декабря 2019 года солнечных станций свыше 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт – на 7,5%.

Группа участников рынка солнечной генерации намерена разработать и внести в Верховную Раду альтернативный правительственному законопроект о поддержке отрасли возобновляемой энергетики.