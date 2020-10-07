Новости 7 октября: Витренко реагирует на убытки "Нафтогаза", Кабмин отменяет Книгу жалоб, Польша штрафует "Газпром" на миллиарды евро

О реакции Витренко на убытки "Нафтогаза". Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что его команда предупреждала руководство о возможных убытках компании, но их "не послушали и наоборот уволили".

Об Абромавичусе и его увольнении. Бывший гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что у него была договоренность с командой и президентом, что он будет работать 2-3 месяца, чтобы стабилизировать ситуацию внутри концерна.

Об отмене Книги жалоб и предложений. Официально вступил в силу приказ Минэкономики, который окончательно отменяет обязательность ведения Книги отзывов и предложений.

О штрафе "Газпрому". Польское Управление по защите конкуренции и потребителей оштрафовало российскую компанию "Газпром" на 29 млрд злотых (более 6 млрд евро) из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования по строительству газопровода "Северный поток-2".

О кандидате в правление НБУ. На должность заместителя главы Национального банка претендует уволенный ранее глава департамента лицензирования НБУ Александр Завадецкий.

Эксклюзив ЭП

Повышение налогов и возобновление проверок: какие изменения готовит правительство в 2021 году

Минфин предлагает отменить мораторий на проведение проверок бизнеса, который должен был действовать до завершения карантина. В следующем году чиновники также намерены отменить банковскую тайну, пересмотреть уплату НДС и повысить некоторые налоги. (укр)