Витренко об убытках "Нафтогаза": Мы предупреждали, нас не послушали и наоборот уволили

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что его команда предупреждала руководство о возможных убытках компании, но их "не послушали и наоборот уволили". По его словам, в нынешней ситуации "Нафтогаза" нужно быть движущей силой настоящих европейских реформ и борьбы с РФ, но для этого нужен компетентный и честный менеджмент.

Об этом он написал в Facebook, комментируя ситуацию о 11,5 млрд грн убытков "Нафтогаза" за первое полугодие.

"Мои комментарии? Когда я занимался стратегией Нафтогаза, мы не "планировали" убытки. При этом мы предупреждали, что так может быть, предлагали конкретные шаги, чтобы так не случилось. Нас не послушали и наоборот уволили. Замечу, что убытки у Нафтогаза были бы еще в 2019 году, если бы их не перекрыли рекордные прибыли по моему направлениу ответственности (транзит газа)", - отметил Витренко.

"Теперь мы видим 11,5 млрд грн убытков за первое полугодие и "планируемые" миллиардные убытки в последующие годы. И это при том, что оптовая цена газа в Украине выше европейской, а наши предложения относительно того, как ее снизить в рыночный способ, а также как заработать для Украины больше 17 млрд долларов, не реализуются (потому что не нравится Газпрому и Путину лично?).

Да, мне неприятно видеть, что теряет госбюджет и потребители переплачивают за газ. Но это вопрос к правлению Нафтогаза, наблюдательному совету, премьер-министру и президенту. Они между собой о чем-то договорились, так и вопросы к ним", - добавил он.

По его словам, доходность Нафтогаза, как и любой другой компании, зависит как от внешних, так и от внутренних факторов.

"О том, что у Нафтогаза будет сложная внешняя ситуация мы говорили правлению и наблюдательному совету давно. Снижение спроса на природный газ, отделение оператора газотранспортной системы, проблемы с оплатой за газ для нужд населения, долги и тому подобное. В такой ситуации Нафтогаза нужно быть движущей силой настоящих европейских реформ и борьбы с Россией, как мы это делали по своим направлениям работы в 2014-2019 годах, но для этого нужен компетентный и честный менеджмент", - подчеркнул бывший исполнительный директор "Нафтогаза".

Проверку госаудиторов в "Нафтогазе" он пообещал прокомментировать в следующем посте.

"Там очень серьезный скандал, поэтому мне нужно еще немного времени, чтобы лучше разобраться", - написал Витренко.

Напомним:

В первом полугодии 2020 года НАК "Нафтогаз" получил убыток в сумме 11,5 млрд гривен.

Ближайшие четыре года убытки государственной Группы "Нафтогаз" превысят 21 миллиард гривень.

Читайте также: "Минус" 75 миллиардов: что показал аудит "Нафтогаза" и кто понесет наказание

Экономическая правда