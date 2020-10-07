Минэкономики окончательно отменило обязательность Книги отзывов и предложений

Официально вступил в силу приказ Минэкономики, который окончательно отменяет обязательность ведения Книги отзывов и предложений.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики в Facebook.

"Это стало очередным шагом в направлении дерегулирования, цифровизации бизнес-процессов и уменьшению устаревших норм.

До этого предприниматели были вынуждены тратить время и значительные средства на администрирование Книги отзывов и предложений, которая находилась в каждом торговом отделе и в каждом зале заведения общественного питания. В год такие расходы достигали более 44 млн гривен. В эту сумму включались организационные расходы, назначение ответственного за нее, рассмотрение жалоб. Стоит заметить, что наличие Книги не гарантировало решения проблемных вопросов, которые возникали у покупателей", - говорится в сообщении.

В Минэкономики добавили, что сейчас есть более эффективные и удобные инструменты контроля и защиты прав потребителей. Так, можно оставлять свои отзывы через "горячую линию", электронное и классическое переписки или социальные сети.

"Кроме того, сегодня потребители могут обратиться к Госпродпотребслужбе и ее территориальных органов за защитой нарушенных прав как в бумажном, так и электронном виде (www.consumer.gov.ua).

В территориальных органах Госпродпотребслужбы и во многих местных госадминистрациях созданы и функционируют консультационно-информационные службы, где потребители могут получить информацию и помощь по защите своих прав", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что такая практика вполне соответствует европейским и мировым стандартам, будет способствовать налаживанию эффективной коммуникации между бизнесом и потребителем и позволит уменьшить количество "формальных" проверок бизнеса.

В Минэкономики напомнили, что в марте 2019 года правительство отменило обязательное ведение Книги отзывов и предложений. Однако требования и упоминания о книге жалоб оставались в ряде нормативных документов, в частности, приказах Минэкономики.

"Сегодня окончательно отменен этот устаревший и неэффективный инструмент защиты прав потребителей", - отметили в пресс-службе.

Экономическая правда