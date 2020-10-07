Финансовый директор "Нафтогаза" ответил на скандальный аудит компании

Финансовый директор "Нафтогаза" Петер ван Дрил прокомментировал аудит компании и отметил, что государственные аудиторы при проверке некоторых фактов "не понимали стандартов отчетности".

Об этом он сообщил в колонке Liga.net.

.Дрель замечает, что "Нафтогаз" решительно отрицает информацию о том, что компания не выплачивала дивиденды за часть проданного газа.

"Ревизоры не обратили внимания на то, что никто не платил компании за газ.Это газ, который незаконно отобрали у нас в течение предыдущих отопительных сезонов. Мы оплатили все налоги, которые должны были оплатить, но в большинстве случаев не получали оплату за газ от посредников.Невозможно выплатить дивиденды за деньги, которые компании должны.

А сегодня такой долг составляет уже 100 млрд грн", - объясняет менеджер госкомпании.

Также ван Дрил подтвердил информацию о невыполнении "Нафтогазом" планов на увеличение добычи.

"Это правда. Причина - в 2018 году, правительство вовремя не утвердило финансовый план компании. А это полностью заблокировало инвестиции в новые мощности", - объясняет финдиректор компании.

Вопрос о задержках выплаты дивидендов в госбюджет за 2018-й год Дрил прокомментировал так:

"Фактически, мы осуществили выплату полностью, согласно закону. И когда тогдашнее правительство попросило заплатить больше, мы отказались. Нам нужно было приобрести запасы газа для будущей газовой войны с Россией. Мы в судах отстаивали необходимость задержать ресурс для покупки газа на зиму, а не забирать его в бюджет летом".

Также Дрил подтвердил информацию о создании резервов "сомнительных долгов", но пояснил, что это не является нарушением.

"Это правда. Но это не является нарушением. Нафтогаз работает согласно законодательству Украины, а отчитывается по международным стандартам бухгалтерского учета. Эти стандарты предусматривают, что резервы по сомнительной задолженности должны быть предусмотрены на случай, если люди не погасят свои долги.

Иными словами, аудиторы не понимали стандартов отчетности и обвиняли нас в том, что мы не делаем невозможного: не превращайте долги и воздуха на деньги.

Чтобы эти деньги появились, государственным органам необходимо выполнить свою работу: решить проблему долгов и обновить нормы финансовой отчетности согласно международным правилам", - резюмирует топменеджер "Нафтогаза".

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Напомним:

Ранее ЭП сообщила, что ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн.

В "Нафтогазе" заявили, что обеспокоены замечаниями Госаудитслужбы по ведению финансовой и бухгалтерской отчетности с октября 2018 до конца 2019 года, однако возразили против отдельных выводов госаудиторив, в частности, о несвоевременной выплате дивидендов.

В компании добавили, что "формальные проблемы с отчетностью есть".

Госаудитслужба заявила, что действительно провела контрольное мероприятие на НАК "Нафтогаз", при этом не объяснила, какую именно информацию, "освещенную в некоторых СМИ", считает субъективной и что именно не соответствует действительности.

Экономическая правда