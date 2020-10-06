Аудит "Нафтогаза": Госаудитслужба не объяснила, какую именно информацию СМИ считает субъективной

Госаудитслужба заявила, что действительно провела контрольное мероприятие на НАК "Нафтогаз", при этом не объяснила, какую именно информацию, "освещенную в некоторых СМИ", считает субъективной и что именно не соответствует действительности.

Позиция ведомства обнародована на странице в Facebook.

"Госаудитслужба действительно провела контрольное мероприятие в АО "НАК "Нафтогаз Украины", согласительные процедуры завершены и процедура реализации материалов начата.

Хотели бы обратить внимание общественности и средств массовой информации, что в Госаудитслужбу не поступало ни одного запроса о предоставлении информации или разъяснений об указанном контрольном мероприятии", - говорится в сообщении.

В Госаудитслужбе добавили, что не подтверждают информацию, освещенную в СМИ, назвав ее субъективным мнением автора и такой, что не соответствует действительности, но не уточнили, о какой именно информации идет речь.

По данным ЭП, отчет Госаудитслужба публиковать не будет, его передадут правоохранительным органам.

Ранее в "Нафтогазе" заявили, что обеспокоены замечаниями Госаудитслужбы по ведению финансовой и бухгалтерской отчетности с октября 2018 до конца 2019 года, однако возразили против отдельных выводов госаудиторив, в частности, о несвоевременной выплате дивидендов.

В компании добавили, что "формальные проблемы с отчетностью есть". "И причина такой ситуации - противоречия, заложенные в 2018 году тогдашним правительством о деятельности Нафтогаза. Нынешнему, который получил это наследство, придется решать накопившиеся проблемы.

Так, в первую очередь именно правительство должно решить эти законодательные коллизии. Например, украинский закон требует, чтобы мы придерживались международных стандартов отчетности и насчитывали резерв на сомнительную задолженность, а с другой стороны - аудиторы ставят нам это в нарушение", - отмечают в "Нафтогазе".

На утверждение о том, что компания не выполнила планы по увеличению добычи в "Нафтогазе" ответили, что не смогли инвестировать в разработку новых месторождений, поскольку финплан 2018 года не был утвержден тогдашним правительством.

"Нафтогаз платит все налоги и дивиденды государству. Вовремя и по закону. Более того, когда государство нуждается в деньгах, мы платим дивиденды вперед.

Нафтогаз якобы не оплатил дивиденды по части реализованного газа? Но за газ с компанией никто не рассчитался. Это газ, который незаконно отбирали из системы во время предыдущих отопительных сезонов. Мы оплатили из него ренту, НДС, налог на прибыль, но так и не получили за него деньги от контрагентов. Невозможно оплатить дивиденды по непогашенных долгов, а их на сегодня уже 100 миллиардов гривен", - говорится в заявлении компании.

В то же время в понедельник, 5 октября, глава Госаудитслужбы Геннадий Плис в интервью журналистам заявил, что за 9 месяцев текущего года в результате проверок было установлено нарушений на 378 млрд гривен, а потери составили 78 млрд гривен.

На уточняющий вопрос о крупнейших нарушителях он отметил: "Нафтогаз", "Укртрансгаз", ГФС, ГПС, ГС - вы все эти службы знаете. Сейчас закончены проверки по всем этим объектам и там установлено 5-10 млрд гривен нарушений, на предприятиях "Нафтогаза" 185 млрд гривен нарушений", - сказал Плис.

Он добавил, что уголовные дела по материалам Госаудитслужбы измеряются сотнями.

"С начала года возбуждено 157 уголовных дел - это то, что я помню. Эти дела касаются первых лиц учреждений и организаций и, конечно, именно они причастны к этим нарушениям и фигурируют в уголовных делах", - подытожил Плис.

Напомним:

Ранее ЭП сообщила, что ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн.

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Экономическая правда