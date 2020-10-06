В "Нафтогазе" ответили на обвинения аудиторов о потерях на 75 миллиардов

В НАК "Нафтогаз" обеспокоены выводами Государственной аудиторской службы по поводу прямых потерь компании на 75 млрд грн из-за финансовых нарушений, однако НАК возражает против отдельных выводов госаудиторов, в частности, о несвоевременной выплате дивидендов.

Об этом в компании сообщили в ответ на запрос "Интерфакс-Украина".

"Задержка в оплате дивидендов по итогам 2018 возникла из-за несвоевременности обнародования соответствующего распоряжения Кабинета министров", – говорится в ответе НАК.

Компания напоминает, что по закону "Об акционерных обществах" выплата дивидендов осуществляется на основании решения общего собрания в срок до шести месяцев после его проведения. Кабмин решил направить 90% чистой прибыли "Нафтогаза" за 2018 год в госбюджет 24 апреля 2019 года, однако проигнорировал свою обязанность об обязательном обнародовании своих распоряжений в течение пяти дней, говорится в информации НАК.

Согласно ей, компания узнала о решении акционера только 5 июля, получив письмо от Секретариата КМУ 4 июля, после чего перечислила в госбюджет 8,168 млрд грн.

Комментируя замечания ГАСУ в отношении несвоевременности утверждения финансового плана, "Нафтогаз" указал на системные задержки акционером такого утверждения, в связи с чем компания не имеет возможности осуществлять капитальные инвестиции.

"Одним из ярких негативных результатов этой ситуации стала потеря "Нафтогазом" спецразрешений на недропользование на Оболонской, Будищанско-Чутовской и Писаревской площадях в 2017 году", – говорится в ответе на запрос.

Согласно ему, невыполнение Концепции развития газодобывающей отрасли в компании связывают с задержками со стороны Госгеонедр и местных органов власти в выдаче специальных разрешений на недропользование, о чем НАК неоднократно предупреждал правительство.

В то же время сейчас дочернее АО "Укргазвыдобування" приобретает соответствующие спецразрешения на аукционах, которые проводит Госгеонедр, уточняется в документе.

Комментируя создание резервов под сомнительную задолженность, в "Нафтогазе" почеркнули, что это является требованием международных стандартов бухгалтерской и финансовой отчетности.

"Особенно актуально это требование в свете регулярных попыток списания задолженности контрагентов перед государственными "Нафтогазом", "Укртрансгазом" и ОГТСУ, как, например, в законопроекте №3800-1, который предлагает суммарно до списания около 100 млрд грн.", – почеркнули в НАК.

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Напомним:

Ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн.