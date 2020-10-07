Витренко об аудите "Нафтогаза": Результаты проверки должны быть опубликованы

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз" и/или аудиторы должны опубликовать результаты проверки компании.

Об этом он написал в Facebook.

В частности, Витренко удивляется, почему ни Госаудитслужба, ни "Нафтогаз" не публикуют результаты проверки компании, "хотя очевидно", что они имеют эти результаты".

"Почему Нафтогаз, который декларирует открытость, не публикует этот документ? Что скрывать? Нафтогаз же публикует отчеты, аудиторов, которым он платит, так пусть опубликует и отчет аудиторов, которым он не платит. Если там есть какие-то конфиденциальные данные, их можно замазать (как это делалось при публикации решений Стокгольмского арбитража)", - отметил бывший топ-менеджер "Нафтогаз ".

"Почему вообще это комментирую? Потому что хочу заранее сказать, что у меня есть свой взгляд, отличный от позиции Нафтогаза, чтобы потом меня не обвиняли в том, что я молчал, и поэтому это воспринималось как некое "молчаливое согласие". Особенно учитывая, что это проверка была в период, когда я был в Нафтогазе. и что как человек, имевший сертификацию специалиста по международным стандартам учета (АССА, FCCA) и другие релевантные сертификации, я не должен біл молчать.

Я не хотел и не хочу быть частью лжи и манипуляций. Есть проблемы - давайте их открыто обсуждать, а не скрывать", - пояснил он.

В частности, Витренко вспомнил о таких обнаруженных нарушениях, как продажа газа по заниженным ценам и безосновательная выплата премий правлению, которые "вообще не комментирует" "Нафтогаз".

"Продажа газа по заниженным ценам". Здесь не хватает деталей, но я когда-то сам говорил о таком примере, когда Нафтогаз продавал компании ЭРУ газ по цене, ниже рыночной. ЭРУ затем перепродавала этот газ Укртрансгазу, то есть тому же Нафтогаза, по цене уже выше рыночной. Один из владельцев ЭРУ тогда сначала получил достув-п к конфиденциальной информации Нафтогаза, затем стал де-факто руководителем этого направления в Нафтогазе, а потом и де-юре руководителем.

Даже аудиторы с КПМГ в своем отчете так и написали, что газ продавался по цене ниже рыночной. Кстати, им в компании сказали (а они поверили и решили не напрягаться по проверкам?; они даже не привлекли специалистов по украинскому праву), и аудиторы тогда написали, что нарушений не выявлено. То есть газ продавался по цене ниже рыночной, но нарушений не выявлено. А вот теперь государственные аудиторы возможно все же сами проверили соответствие законодательству и решили, что нарушения были", - написал Витренко.

По "безосновательных выплатах премий правлению" он заявил, что никогда не был был членом правления и поэтому его премий это не касается.

"При этом напомню, что и я, и члены моей команды неоднократно писали о том, что в Нафтогазе нет нормальной системы управления результатами (performance management). Но это "всех", видимо, устраивает.

Скажу больше, я имею основания считать, что в случае с моей премией за победу в Стокгольмском арбитраже не было бы такого негативного резонанса, если бы в Нафтогазе была заблаговременно создана прозрачная и справедливая система вознаграждения всех руководителей в соответствии с их личным вкладом", - добавил он .

На такое выявленное нарушение, как невыполнение концепции развития газодобывающей отрасли, Витренко заявил, что в наблюдательном совете и правлении компании "нет ни одного профильного специалиста по добыче газа (с нефтегазовой образованием и производственным опытом)".

"При этом сначала в 2019 году Нафтогаз вообще скрывал, что суточная добыча начала сокращаться, а затем его топ-менеджер начал публичную кампанию в стиле басни Эзопа о лисе и "зеленом" винограде. Но вопрос даже в другом. Государство же не может опираться только на оправдание руководителя Нафтогаза, почему стратегически важная программа увеличения добычи была провалена", - добавил Витренко.

Напомним:

Ранее ЭП сообщила, что ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн.

В "Нафтогазе" заявили, что обеспокоены замечаниями Госаудитслужбы по ведению финансовой и бухгалтерской отчетности с октября 2018 до конца 2019 года, однако возразили против отдельных выводов госаудиторив, в частности, о несвоевременной выплате дивидендов.

В компании добавили, что "формальные проблемы с отчетностью есть".

Госаудитслужба заявила, что действительно провела контрольное мероприятие на НАК "Нафтогаз", при этом не объяснила, какую именно информацию, "освещенную в некоторых СМИ", считает субъективной и что именно не соответствует действительности.

Читайте подробнее в материале: "Минус" 75 миллиардов: что показал аудит "Нафтогаза" и кто понесет наказание

Экономическая правда