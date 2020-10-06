Компания Жеваго не смогла отменить заморозку акций Полтавского ГОКа

Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию компании Ferrexpo AG Switzerland Константина Жеваго о замораживании 50,3% акций Полтавского ГОКа по делу Жеваго и банка "Финансы и Кредит".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз компании.

Отмечается, что Ferrexpo AG опротестовала постановление районного суда от 19 июня 2020 года, который наложил ограничения на 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining, принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland.

"Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию Ferrexpo AG на вышеуказанное постановление суда. Это объявление означает, что ограничение, которое охватывает 50,3% акций FPM, остается в силе", - отметили в компании.

В то же время сообщается, что это ограничение не влияет на владение акциями ЮГОКа, но запрещает их передачу.

В компании также подчеркнули, что Ferrexpo AG не планирует и никогда не собиралась передавать свою долю в FPM.

"Это ограничение аналогично тому, о котором компания объявила 31 января 2020 года, и которое впоследствии было отменено Апелляционным судом Киева 2 июня 2020 года. Ferrexpo вместе со своими консультантами рассматривает варианты дальнейших судебных исков против ограничения", - отметили в Ferrexpo.

Напомним:

В июне Печерский районный суд Киева вновь установил ограничение в размере 50,3% акций Полтавского ГОКа, принадлежащих горнорудной компании бизнесмена Константина Жеваго Ferrexpo AG, единственному акционеру ПГОКа.

В январе украинский суд установил ограничения в размере 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК), принадлежащего Ferrexpo AG Switzerland, единственному акционеру FPM. Позже апелляционный суд Киева снял арест.

Национальный банк начал принудительное взыскание с экс-собственника банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,5 миллиарда гривен по решению суда.

Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от "Блока Юлии Тимошенко" (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец.

9 октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск по производству, которое расследует ГБР.

Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит".

По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом в более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.

11 октября в САП сообщили, что детективы НАБУ по согласованию антикоррупционных прокуроров сообщили о подозрении Жеваго относительно внесения недостоверных сведений в декларации. Расследование детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года.

В октябре по собственной инициативе покинул пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.