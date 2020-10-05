"Нащупывает" новое дно. Курс гривни к доллару обновил минимум за 32 месяца
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 6 октября на уровне 28,40 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,40 грн (на 5 октября - 33,23 гривни).
Отметим, что до этого самый низкий курс гривни к доллару фиксировался 29 января 2018 года - 28,54 гривни.
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Напоминаем:
Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия уволенного в августе.
5 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,36 - 28,37 гривны.
5 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,42 гривни.
Экономическая правда
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