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Гривня и дальше слабеет на валютном рынке

Понедельник, 5 октября 2020, 17:46
 

5 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,42 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,41 - 28,42 гривни;

Евро - 33,48 - 33,49 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,29 - 28,49 гривни. Евро покупают по 32,99 гривни, продают по 33,39 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,39 - 28,47 гривни, евро - 33,16 - 33,22 гривни.

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Напомним:

5 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,36 - 28,37 гривны.

Экономическая правда

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