Гривня и дальше слабеет на валютном рынке
5 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,42 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,41 - 28,42 гривни;
Евро - 33,48 - 33,49 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,29 - 28,49 гривни. Евро покупают по 32,99 гривни, продают по 33,39 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,39 - 28,47 гривни, евро - 33,16 - 33,22 гривни.
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Напомним:
5 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,36 - 28,37 гривны.
Экономическая правда
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