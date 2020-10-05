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Курс валют на 5 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки

Понедельник, 5 октября 2020, 11:14

5 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,36 - 28,37 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,39- 28,41 гривни;

Евро - 33,32 - 33,34 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,28 - 28,48 гривни. Евро покупают по 32,96 гривни, продают по 33,38 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,38 - 28,45 гривни, евро - 33,12 - 33,26 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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