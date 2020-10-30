Новости 30 октября: экономика восстановится в 2022 году, первые облэнерго получили RAB-тарифы

О восстановлении экономики. После сокращения ВВП на 6% в 2020, ожидается постепенный рост экономики на 4%, а инфляция вернется к своему целевому значению 5% +/-1 в.п. в 2022 году.

О RAB-тарифах. НКРЭКУ одобрила тарифы с учетом стимулирующего тарифообразования для первых трех облэнерго.

О валюте от иностранных туристов. За 9 месяцев 2020 года иностранные туристы потратили в Украине в 27 раз меньше валюты, чем за аналогичный период предыдущего года.

О товарах Rozetka. Украинский интернет-магазин и маркетплейс Rozetka запустил собственный бренд бытовой и полупрофессиональной техники RZTK. В ассортименте — от газонокосилок до электробритв.

Об СБУ. Налоговый комитет Верховной Рады пересмотрел свое решение относительно Бюро экономической безопасности в части полномочий Службы безопасности Украины - экономику в СБУ полностью убрали.

Эксклюзив ЭП

Рынок в действии: почему так резко выросли цены на газ и что будет зимой

Ближе к отопительному сезону цены на газ для населения начали стремительно расти. Почему стоимость топлива продолжит повышаться и причем здесь рынок газа? (укр)