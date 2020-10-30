Налоговый комитет Верховной Рады пересмотрел свое решение относительно Бюро экономической безопасности в части полномочий Службы безопасности Украины - экономику в СБУ полностью убрали.

Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Голоса", первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк.

"Наш Комитет налоговой и финансовой политики по моей инициативе пересмотрел свое решение по Бюро экономической безопасности 3087-д в части полномочия СБУ. Экономику в СБУ полностью убрали!", - написал он.

Читайте также: Кто заменит налоговую милицию и кому это нужно

Напомним:

Как сообщал нардеп Железняк, налоговый комитет ВРУ на заседании 28 сентября, рассматривая законопроект о Бюро экономической безопасности ко 2 чтению, не смог поддержать одно из главных требований бизнеса - снизить влияние правоохранительных органов на бизнес.

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3087-д "О Бюро экономической безопасности" - правоохранительный орган, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики и ликвидирует налоговую милицию.

Также законопроект предлагает забрать у СБУ полномочия по расследованию экономической преступности.

Согласно документу, законопроект предусматривает переходный период: уголовные производства будет переданы Генеральной прокуратуре, а затем в новый орган, который начнет свою деятельность, когда в его штате будет 30% работников.

Экономическая правда