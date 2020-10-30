Регулятор одобрил RAB-тарифы для первых облэнерго

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила тарифы с учетом стимулирующего тарифообразования для "Кировоградоблэнерго", "Ривнеоблэнерго" и "Тернопольоблэнерго".

Решения будут обнародованы для предложений и замечаний с целью окончательного утверждения, передает "Интерфакс-Украина".

По словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, RAB-тарифы одобряются для первых операторов системы распределения впервые после утверждения методологии стимулирующего тарифообразования.

Согласно проекту постановления, тариф "Кировоградоблэнерго" с учетом стимулирующего тарифообразования составит для первого класса напряжения 247,81 грн/МВт-ч, для второго – 1236,38 грн/МВт-ч.

По первому классу это на 42 грн или 20,5% больше действующего тарифа, установленного ОСР в 2020 году по методике cost+ и составляющего 205,68 грн/МВт-ч.

Что касается тарифа для второго класса напряжения, то он на 357,34 грн или 40,65% больше установленного по методике cost+ и составляющего 879,04 грн/МВт-ч.

Прибыль на регуляторную базу активов, созданную до перехода на стимулирующее регулирования определена на уровне 273,08 млн грн.

Кроме того, регулятор одобрил инвестиционную программу "Кировоградоблэнерго" на 2021 год в размере 289,49 млн грн.

Источниками ее финансирования определена амортизация в размере 134,87 млн грн (в текущем году она составила 89,9 млн грн), а также прибыль в размере 136,54 млн грн, что в 4,3 раза превышает показатель, установленный для 2020 года (31,5 млн грн).

Для "Ривнеоблэнерго" тариф одобрен на уровне 167,5 грн/МВт-ч для первого класса и 989,81 грн/МВт-ч для второго класса напряжения.

Одобренный тариф выше на 4,7% по сравнению с действующим тарифом для первого класса напряжения, установленным по методике cost+ (159,93 грн/МВт-ч), и на 39,8% – по сравнению с тарифом для второго класса напряжения по методике cost+ (708,01 грн/МВт-ч).

Прибыль на регуляторную базу активов, созданную до перехода на стимулирующее регулирования определена на уровне 256,8 млн грн.

Кроме того, регулятор одобрил инвестиционную программу "Ривнеоблэнерго" на 2021 год в размере 233,79 млн грн, что на 88% больше объема инвестпрограммы на 2020 год.

Источниками ее финансирования определена амортизация в размере 69,12 млн грн (в текущем году она составила 46,08 млн грн), а также прибыль в размере 128,4 млн грн, что в 6,7 раза превышает показатель, установленный для 2020 года (19,03 млн грн).

Тарифы для "Тернопольоблэнерго" на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования одобрены на уровне 177,11 грн/МВт-ч для первого класса и 1269,57 грн/МВт-ч для второго класса напряжения.

Одобренный тариф выше на 21,2% по сравнению с действующим тарифом для первого класса напряжения, установленным для "Тернопольоблэнерго" по методике cost+ (146,12 грн/МВт-ч), и на 41,9% – по сравнению с тарифом для второго класса напряжения по методике cost+ (894,31 грн/МВт-ч).

Прибыль на регуляторную базу активов, созданную до перехода на стимулирующее регулирование, определена на уровне 233,59 млн грн.

Регулятор одобрил инвестиционную программу "Тернопольоблэнерго" на 2021 год в размере 220,64 млн грн, что на 117,14% больше объема инвестпрограммы на 2020 год. Источниками ее финансирования определена амортизация в размере 94,1 млн грн (в текущем году она составила 62,73 млн грн), а также прибыль в размере 111,79 млн грн, что в 18,9 раз превышает показатель, установленный для 2020 года (5,86 млн грн).

НКРЭКУ подготовила нормативную базу для перевода энергокомпаний на RAB-регулирование в июле 2017 года.

После обнародования документа в экспертной среде началась дискуссия о целесообразности внедрения стимулирующего тарифообразования.

Бывший премьер-министр Гройсман заявля, что в целом поддерживает внедрение RAB-регулирования с целью энергомодернизации облэнерго, но не в таком виде как это предлагает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

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Напоминаем:

Стимулирующее тарифообразования - это система тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов, направленного на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры электрических сетей и стимулирование эффективности расходов электрораспределительных компаний.

Такое регулирование предполагает, что облэнерго гарантированно будет получать прибыль, которая будет зависеть от общей стоимости активов. Считается, что это будет стимулировать компании вкладывать средства в модернизацию активов.

Ставка доходности для старых и новых активов - ключевой вопрос, по которому не могли прийти к согласию участники рынка во время предыдущих попыток ввести стимулирующее тарифообразования.