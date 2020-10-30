Экономика может восстановиться после коронакризиса в 2022 году – Нацбанк
После сокращения ВВП на 6% в 2020, ожидается постепенный рост экономики на 4%, а инфляция вернется к своему целевому значению 5% +/-1 в.п. в 2022 году.
Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.
В НБУ ожидают, что в конце 2020 инфляция установится на уровне 4,1%. В 2021 году инфляция уже превысит целевой диапазон до уровня 6,5%, и в 2022, с помощью учетной ставки НБУ, вернется в коридор.
В общем финучреждение положительно оценивает текущие изменения в экономике и отмечает оживление в связи с ослаблением карантина.
"Нацбанк продолжит стимулирующую монетарную политику и повысит ключевые ставки в ответ на ускоренное рост уровня цен", - говорится в отчете.
Среди основных ожиданий Нацбанка - возвращение докарантинних уровней безработицы, роста доходов населения и заработной платы. Номинальная в 2021 вырастет на 16%, с учетом инфляции - 9,5%.
Отмечается, что прогноз основывается на принципах сотрудничества с МВФ и отсутствии жестких карантинных ограничений.
Напомним:
Ранее во время пресс-брифинга глава НБУ заявил об ожидаемой инфляции на уровне 6,5% в 2021 году.
НБУ продолжает держать учетную ставку на уровне 6% - самой низкой в истории независимой Украины.
В сентябре инфляция установилась на уровне ниже таргетируемый - 2,3%.
Экономическая правда
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