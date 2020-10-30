Экономика может восстановиться после коронакризиса в 2022 году – Нацбанк

После сокращения ВВП на 6% в 2020, ожидается постепенный рост экономики на 4%, а инфляция вернется к своему целевому значению 5% +/-1 в.п. в 2022 году.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.

В НБУ ожидают, что в конце 2020 инфляция установится на уровне 4,1%. В 2021 году инфляция уже превысит целевой диапазон до уровня 6,5%, и в 2022, с помощью учетной ставки НБУ, вернется в коридор.

В общем финучреждение положительно оценивает текущие изменения в экономике и отмечает оживление в связи с ослаблением карантина.

"Нацбанк продолжит стимулирующую монетарную политику и повысит ключевые ставки в ответ на ускоренное рост уровня цен", - говорится в отчете.

Среди основных ожиданий Нацбанка - возвращение докарантинних уровней безработицы, роста доходов населения и заработной платы. Номинальная в 2021 вырастет на 16%, с учетом инфляции - 9,5%.

Отмечается, что прогноз основывается на принципах сотрудничества с МВФ и отсутствии жестких карантинных ограничений.

Напомним:

Ранее во время пресс-брифинга глава НБУ заявил об ожидаемой инфляции на уровне 6,5% в 2021 году.

НБУ продолжает держать учетную ставку на уровне 6% - самой низкой в ​​истории независимой Украины.

В сентябре инфляция установилась на уровне ниже таргетируемый - 2,3%.

Экономическая правда