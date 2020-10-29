Апелляции Приватбанка по делу Суркисов не будут рассматриваться до решения Верховного суда

В четверг, 29 октября, Киевский апелляционный суд по собственной инициативе приостановил рассмотрение жалобы Приватбанка по требованию обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов. Задолженность по ним истцами оценивается в 350 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украниа" со ссылкой на пресс-службу Приватбанка.

В 2017 году Печерский суд удовлетворил иск Суркисов к Приватбанку и обязал последнего выполнить заключенные с кипрским филиалом банка депозитные договора компаний братьев. Их заключали еще до национализации. Так, в пользу истцов с Приватбанка должно может быть взыскано почти 350 миллионов долларов, 100 из которых - проценты под 13% годовых.

В случае невыполнения решения суда эти средства могут списать принудительно или арестовать имущество банка. 2 сентября 2020 судья Печерского суда Сергей Вовк постановил принудительное исполнение решения суда 17-го года. Именно это решение обжаловал банк в Апелляционном суде.

Приватбанк утверждает, что договора братьев Суркисов считаются выполненными, ведь во время национализации были конвертированы в акции дополнительной эмиссии.

После решения Печерского суда 2017 года Кабмин подал апелляцию, которая была отклонена. За ней последовала кассационная жалоба со стороны КМУ. Верховный суд открыл производство по этой жалобе 9 сентября 2020, тем самым он остановил взыскание 350 миллионов долларов с госбанка.

Сейчас дата заседания в кассационном производстве не определена.

Напоминаем:

Ранее Верховный суд отклонил ходатайство Нацбанка о применении "антиколомойского закона" в ходе рассмотрения дела о вкладах семьи Суркисов в Приватбанке.

После решения судьи Вовка, Минюст подготовил законопроект, чтобы заблокировать взыскании с Приватбанка 10 миллиардов.

В октябре дело о законности bail-in передали в Печерский райсуд.