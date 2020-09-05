Мін’юст підготував законопроєкт, щоб заблокувати стягнення з ПриватБанку 10 млрд

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що його відомство підготувало законопроект, який надає можливість не здійснювати примусове виконання ухвали стягнення з ПриватБанку $350 млн на користь компаній Суркісів.

Джерело: Малюська у Facebook

Пряма мова Малюськи: "Ухвала незаконна, нахабна та безглузда, про що вже багато було сказано.

Але судові рішення є обов’язковими до виконання. Очікувати на розгляд апеляції чи касації – довго і позитивний результат розгляду далеко не гарантований.

Тому ми підготували законопроект, який надає можливість не здійснювати примусове виконання цієї ухвали".

Деталі: Він пояснив, що цей законопроєкт не оформлюється як урядовий задля економії часу через розгляд Кабміном: "У нас лік іде навіть не на дні, а на години".

Нагадуємо:

Печерський районний суд Києва відновив виконавче провадження за заявою двох компаній братів Суркісів про стягнення з державного ПриватБанку на користь останніх 164,5 мільйона доларів.

Також Печерський райсуд Києва 2 вересня повністю задовольнив заяву компаній братів Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання ПриватБанку обслуговувати їх депозити, розміщені до націоналізації банку на його рахунках кіпрської філії.

Загальна сума вимог до банку, визначена судом, становить 347,374 млн доларів (з них близько 102 млн доларів - відсотки, нараховані за ставкою 13% річних).

Детальніше читайте у статті: Справа Приватбанку: Зв'язок Суркісів з Коломойським, який не помічають судді