Суркіси vs Приватбанк: Справу про законність bail-in передали в Печерський райсуд

Офіс Генпрокурора відстояв у Верховному Суді 1 млрд грн активів держави у справі Приватбанку і фактично попередив вибуття ще 28 мільярдів гривень за аналогічними позовами, справу передали в Печерський райсуд.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Офіс Генерального прокурора відстояв у Верховному Суді 1 мільярд гривень активів держави у справі АТ КБ "ПРИВАТБАНК" та фактично попередив вибуття ще 28 мільярдів гривень за аналогічними позовами. І ми продовжимо боротись за збереження цих коштів в Печерському районному суді, куди було передано цю справу", - написала вона.

За її словами, йдеться про депозити осіб, які підпали під ознаки пов’язаних з банком.

"Кошти у ході націоналізації "ПРИВАТБАНКУ" були списані за загальноєвропейським механізмом "bail-in", щоб врегулювати неплатоспроможність фінустанови за рахунок внутрішніх джерел. Позивачі не полишають спроб їх відсудити", - пояснила вона.

Як уточнює "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, текст рішення Верховного суду від 15 липня 2020 року, яким він частково задовольнив касаційну скаргу НБУ, Кабінету міністрів і Приватбанку, підтвердивши законність bail-in, був опублікований 22 вересня, а 23 вересня по клопотанню представників Суркісів справа була передана до Печерського райсуду.

Коли Верховний суд закриває провадження у зв'язку з непідсудністю справи судам попередніх інстанцій, то за клопотанням сторони він може направити цю справу до суду, якому вона підсудна.

Нагадаємо:

Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного ПриватБанку про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (понад 9 млрд грн).

25 лютого Печерський районний суд зобов'язав Приватбанк заплатити депозити офшорним компаніям братів Суркісів на суму понад 200 млн доларів.

У лютому компанія Lumil Investments LLP і держвиконавець звернулися до Печерського райсуду Києва з проханням роз'яснити рішення цього суду від 9 лютого 2017 року про забезпечення позову пов'язаних з братами Суркісами компаній у справі про націоналізацію Приватбанку.

Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком.

У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.

Економічна правда