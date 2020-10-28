Официальный курс: гривня укрепилась к евро, но ослабла к доллару

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 29 октября на уровне 28,40 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,31 грн (на 28 октября - 33,56 гривни).

Напоминаем:

27 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,36 - 28,38 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 28 октября на уровне 28,37 гривни.

28 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,36 - 28,38 гривни.

28 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,39 - 28,41 гривни.

Экономическая правда