Официальный курс: гривня укрепилась к евро, но ослабла к доллару
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 29 октября на уровне 28,40 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,31 грн (на 28 октября - 33,56 гривни).
Напоминаем:
27 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,36 - 28,38 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 28 октября на уровне 28,37 гривни.
28 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,36 - 28,38 гривни.
28 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,39 - 28,41 гривни.
Экономическая правда
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