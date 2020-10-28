Курс валют на 28 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки
28 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,36 - 28,38 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,39 - 28,41 гривни;
Евро - 33,37 - 33,39 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,30 - 28,48 гривни. Евро покупают по 33,19 гривни, продают по 33,58 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,34 - 28,48 гривни, евро - 33,38 - 33,46 гривни.
Напоминаем:
27 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,36 - 28,38 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 28 октября на уровне 28,37 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua