Гривня на межбанке продолжает девальвировать

27 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,36 - 28,38 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,36 - 28,38 гривни;

Евро - 33,54 - 33,56 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 27 октября на уровне 28,34 гривни.

27 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривни.

Экономическая правда