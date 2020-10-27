Гривня на межбанке продолжает девальвировать
Вторник, 27 октября 2020, 18:00
27 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,36 - 28,38 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,36 - 28,38 гривни;
Евро - 33,54 - 33,56 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 27 октября на уровне 28,34 гривни.
27 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривни.
Экономическая правда
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