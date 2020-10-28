Курс гривни к доллару и евро снова снизился
Среда, 28 октября 2020, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 28 октября на уровне 28,37 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,56 грн (на 27 октября - 33,49 гривни).
Напоминаем:
27 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривни.
27 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,36 - 28,38 гривни.
Экономическая правда
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