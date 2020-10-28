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Курс гривни к доллару и евро снова снизился

Среда, 28 октября 2020, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 28 октября на уровне 28,37 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,56 грн (на 27 октября - 33,49 гривни).

Напоминаем:

27 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривни.

27 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,36 - 28,38 гривни.

Экономическая правда

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