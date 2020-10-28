Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

28 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,39 - 28,41 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,39 - 28,41 гривни;

Евро - 33,30 - 33,33 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,32 - 28,50 гривни. Евро покупают по 33,14 гривни, продают по 33,53 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,36 - 28,48 гривни, евро - 33,29 - 33,42 гривни.

Напоминаем:

27 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,36 - 28,38 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 28 октября на уровне 28,37 гривни.

28 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,36 - 28,38 гривни.

Экономическая правда