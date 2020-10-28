Укрэксимбанк предлагает выкуп своих евробондов на сумму до 300 миллионов долларов
Государственный Укрэксимбанк выступил с предложением выкупа своих еврооблигаций сроком до 2022 и 2025 годов с целью снижения стоимости долга и оптимизации кредитного портфеля.
Об этом сообщает издание Финансовый клуб со ссылкой на данные Ирландской фондовой биржи.
Сейчас в обращении находятся находятся еврооблигации банка со сроком погашения до 2022 и 2025 года.
Евробонды-2022 с купоном 9,625% и номинальным объемом 249,6 миллиона долларов ограничены в сумме выкупа до 100 миллионов долларов. В оферте также отмечено, что объем евробондов-2022 будет уменьшено благодаря амортизации в 62,4 миллиона долларов 27 октября. При ранней подаче заявок до 6 ноября их предлагают по цене 103,75% от номинала.
Евробонды-2025 с купоном 9,75% и объемом 599,3 миллиона являются приоритетными и ограничены в сумме выкупа до 200 миллионов долларов. Цена составит 104,5% при условии ранней подачи.
После 6 ноября цена составит 100,75% для 2022 года и 101,5% для 2025.
Евробонды, выкупленные Укрэксимбанком в соответствии с предложениями, будут аннулированы и не будут повторно выпущены или перепроданы. Банк оставляет за собой право увеличить суммы выкупа облигаций.
Результаты раннего предъявления бумаг к выкупу планируют опубликовать 9 ноября, расчеты осуществить следующий день.
Напоминаем:
Ранее Укрэксимбанк возглавил рейтинг убыточных банков с убытком более 2 миллиардов гривен.
В августе Нацбанк предоставил Укрэксимбанку почти 3 миллиарда гривен рефинансирования.
Для докапитализации Укрэксимбанка Минфин выпустит ОВГЗ на 6,8 миллиарда.
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