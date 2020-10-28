Укрэксимбанк предлагает выкуп своих евробондов на сумму до 300 миллионов долларов

Государственный Укрэксимбанк выступил с предложением выкупа своих еврооблигаций сроком до 2022 и 2025 годов с целью снижения стоимости долга и оптимизации кредитного портфеля.

Об этом сообщает издание Финансовый клуб со ссылкой на данные Ирландской фондовой биржи.

Сейчас в обращении находятся находятся еврооблигации банка со сроком погашения до 2022 и 2025 года.

Евробонды-2022 с купоном 9,625% и номинальным объемом 249,6 миллиона долларов ограничены в сумме выкупа до 100 миллионов долларов. В оферте также отмечено, что объем евробондов-2022 будет уменьшено благодаря амортизации в 62,4 миллиона долларов 27 октября. При ранней подаче заявок до 6 ноября их предлагают по цене 103,75% от номинала.

Евробонды-2025 с купоном 9,75% и объемом 599,3 миллиона являются приоритетными и ограничены в сумме выкупа до 200 миллионов долларов. Цена составит 104,5% при условии ранней подачи.

После 6 ноября цена составит 100,75% для 2022 года и 101,5% для 2025.

Евробонды, выкупленные Укрэксимбанком в соответствии с предложениями, будут аннулированы и не будут повторно выпущены или перепроданы. Банк оставляет за собой право увеличить суммы выкупа облигаций.

Результаты раннего предъявления бумаг к выкупу планируют опубликовать 9 ноября, расчеты осуществить следующий день.

Напоминаем:

Ранее Укрэксимбанк возглавил рейтинг убыточных банков с убытком более 2 миллиардов гривен.

В августе Нацбанк предоставил Укрэксимбанку почти 3 миллиарда гривен рефинансирования.

Для докапитализации Укрэксимбанка Минфин выпустит ОВГЗ на 6,8 миллиарда.