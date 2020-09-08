Дані НБУ: Приватбанк очолює рейтинг прибуткових банків, "Укрексімбанк" – збиткових

За підсумками січня - липня 2020 року рейтинг прибуткових українських банків продовжує очолювати Приватбанк (16,2 млрд грн), а найбільший збиток починаючи з квітня 2020 року фіксує "Укрексімбанк" (2,24 млрд грн).

Про це свідчать дані НБУ.

Зазначається, що показник у 16,2 млрд грн Приватбанку - на 23,2% менше аналогічного періоду минулого року.

Водночас у липні Приватбанк мав прибуток 2,2 млрд грн порівняно із збитками у 5,6 млрд грн у червні.

Чистий процентний дохід Приватбанку за сім місяців цього року становить 12,35 млрд грн, а торговий результат - 11,6 млрд грн.

На другому місці серед найприбутковіших банків - Ощадбанк (4,3 млрд грн прибутку).

Також серед прибуткових банків - Райффайзен Банк Аваль (2,46 млрд грн), ПУМБ (1,5 млрд грн), ОТП Банк (909 млн грн), Сітібанк (828 млн грн), Укрсиббанк (785 млн грн).

За даними НБУ, найбільші збитки - в "Укрексімбанку" (2,24 млрд грн). Також у переліку збиткових: Промінвестбанк (-331 млн грн); Кредит Дніпро (-184 млн грн), Правекс Банк (-99,9 млн грн), БТА Банк (-67 млн ​​грн), Банк Аркада (-16,5 млн грн).

Серед основних причин збитків - відрахування в резерв під кредитний портфель і негативний торговий результат.

Нагадаємо:

У першому півріччі 2020 року 4 держбанки отримали 16,2 млрд грн прибутку - це на 17% (3,4 млрд грн) менше, ніж за відповідний період 2019 року.

Економічна правда