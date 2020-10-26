Укртрансбезопасность за неделю начислила более 2 миллионов платы за перегрузки

За последнюю неделю Укртрансбезопасность вместе с Нацполицией проверили 20 тысяч транспортных средств - нарушения обнаружили в 306 авто.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Глава министерства Владислав Криклий также отметил, что "идет работа по обустройству комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении")". До конца года ведомство планирует обустроить более 40 комплексов на территории Украины.

Среди крупнейших нарушителей - Одесская, Донецкая и Херсонская области.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 16 сентября приняла в первом чтении законопроект №3743, который усиливает ответственность участников перевозок и вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров.

В течение января - августа 2020 года инспекторы "Укртрансбезопасности" проверили почти 400 тысяч транспортных средств и начислили более 81 млн грн платы за перегрузки.

Инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполициею по итогам 5-11 октября проверили почти 19 тысяч транспортных средств и насчитали 2,45 млн грн платы за перегрузки.

Экономическая правда