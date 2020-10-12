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Перегруженные фуры: За прошедшую неделю начислили штрафов на 2,45 миллиона

Понедельник, 12 октября 2020, 16:52
 

Инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполициею по итогам 5-11 октября проверили почти 19 тысяч транспортных средств и насчитали 2,45 млн грн платы за перегрузки.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Усиленный габаритно-весовой контроль на украинских дорогах продолжается. На прошлой неделе работники Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией и СБУ проверили еще почти 19 тысяч грузовиков и насчитали около 2,45 млн грн платы за перегрузки.

Лидеры среди областей, где начислено больше всего платы за проезд по результатам предыдущей недели - Херсонская, Одесская и Донецкая области. Также мы продолжаем проводить разъяснительную работу с частыми нарушителями ГВК", - заявил глава министерства Владислав Криклий.

В течение недели по сравнению с предыдущей повысились показатели эффективности габаритно-весового контроля в следующих областях: Винницкой, Волынской, Донецкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Сумской и Хмельницкой.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 16 сентября приняла в первом чтении законопроект №3743, который усиливает ответственность участников перевозок и вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров.

В течение января - августа 2020 года инспекторы "Укртрансбезопасности" проверили почти 400 тысяч транспортных средств и начислили  более 81 млн грн платы за перегрузки.

Экономическая правда

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авто штраф Мининфраструктуры

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