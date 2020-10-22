Правительство уволило руководителей всех органов градостроительства
Кабинет министров сменил главу Государственной архитектурно-строительной инспекции и отстранил руководителей двух градостроительных ведомств.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
На своем заседании Кабмин решил отстранить Юрия Васильченко с должности главы Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова с должности руководителя Государственной сервисной службы градостроительства.
Кроме того, распоряжение о временном исполнении обязанностей главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Богданом Федоренко было признано утратившим силу.
Напомним:
13 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.
Вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции правительство создало три новых органа: для регистрации строительных объектов, их технического регулирования и контроля.
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Экономическая правда
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