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Правительство уволило руководителей всех органов градостроительства

Четверг, 22 октября 2020, 19:05
 
Юрий Васильченко

Кабинет министров сменил главу Государственной архитектурно-строительной инспекции и отстранил руководителей двух градостроительных ведомств.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

На своем заседании Кабмин решил отстранить Юрия Васильченко с должности главы Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова с должности руководителя Государственной сервисной службы градостроительства.

Кроме того, распоряжение о временном исполнении обязанностей главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Богданом Федоренко было признано утратившим силу.

Напомним:

13 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции правительство создало три новых органа: для регистрации строительных объектов, их технического регулирования и контроля.

Читайте подробнее про схемы в ГАСИ: Автор нового офиса Зеленского Иван Юнаков: Почему цена квадратного метра должна падать из-за какого-то черта?

Экономическая правда

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строительство правительство Кабмин

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