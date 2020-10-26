Грузинский сервис проката электросамокатов начал работу в Киеве
Понедельник, 26 октября 2020, 12:05
С октября в центре столицы начали работать электрические самокаты грузинского сервиса Scroll.
Об этом сообщает AIN.UA.
Сервис работает на базе партнерства с американской компанией Bird. Так, с помощью их приложения можно арендовать скутер за 4 гривны за минуту. Разблокировка стоит 10 гривен.
Непосредственно на самокатах находятся также антисептик и инструкция. Сейчас сервис охватывает только центральную часть Киева.
Кроме Scroll, в Киеве уже работают сервисы Kiwi и Bolt.
Читайте также: Электросамокаты Bolt в Киеве: о бизнес-модели, конфликте с Кличко, поврежденных бамперах авто и страховке
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua