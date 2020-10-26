Грузинский сервис проката электросамокатов начал работу в Киеве

С октября в центре столицы начали работать электрические самокаты грузинского сервиса Scroll.

Об этом сообщает AIN.UA.

Сервис работает на базе партнерства с американской компанией Bird. Так, с помощью их приложения можно арендовать скутер за 4 гривны за минуту. Разблокировка стоит 10 гривен.

Непосредственно на самокатах находятся также антисептик и инструкция. Сейчас сервис охватывает только центральную часть Киева.

Кроме Scroll, в Киеве уже работают сервисы Kiwi и Bolt.

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