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Грузинский сервис проката электросамокатов начал работу в Киеве

Понедельник, 26 октября 2020, 12:05
 

С октября в центре столицы начали работать электрические самокаты грузинского сервиса Scroll.

Об этом сообщает AIN.UA.

Сервис работает на базе партнерства с американской компанией Bird. Так, с помощью их приложения можно арендовать скутер за 4 гривны за минуту. Разблокировка стоит 10 гривен.

Непосредственно на самокатах находятся также антисептик и инструкция. Сейчас сервис охватывает только центральную часть Киева.

Кроме Scroll, в Киеве уже работают сервисы Kiwi и Bolt.

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технології транспорт Киев Bolt

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