Bolt запустив прокат електросамокатів у Києві: ціни, локації

Bolt запустив сервіс прокату електросамокатів у Києві, перші 5 локацій вже працюють у центрі столиці.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Щоб скористатися сервісом електросамокатів, необхідно оновити додаток Bolt для замовлення таксі до останньої версії.

Після оновлення додатку потрібно буде відсканувати QR-код на самокаті. Оплатити прокат транспортного засобу можна тільки безготівковим способом.

Вартість розблокування електросамокату становитиме 29 грн, а хвилина поїздки ― 4,90 грн. Користувач також зможе орендувати самокат на весь день за спеціальною ціною ― 600 грн.

Електросамокат можна буде знайти у центрі Києва: біля станцій метрополітену, парків і найвідвідуваніших локацій міста. Перші локації з прокатом можна знайти на Поштовій площі, Майдані Незалежності, Бессарабські площі, Золотих воротах і в Маріїнському парку.

Після поїздки самокат можна буде припаркувати в безпечних місцях, які відзначені на карті в додатку. Якщо користувач залишить самокат за межами спеціально відведених місць, його оштрафують.

Усі самокати оснащені GPS-навігаторами для отримання даних про місця їх розблокування та паркування. Щоранку співробітники Bolt відвозитимуть самокати до спеціально відведених для них місць.

У зв’язку з пандемією всі електросамокати проходитимуть регулярну дезінфекцію. Користувачам нової послуги також рекомендується використовувати санітайзери і одноразові рукавички.

Наразі сервіс прокату електросамокатів Bolt доступний у 10 країнах і більш ніж 30 містах Європи.

Економічна правда