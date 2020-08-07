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Bolt запустив прокат електросамокатів у Києві: ціни, локації

П'ятниця, 7 серпня 2020, 13:34
 

Bolt запустив сервіс прокату електросамокатів у Києві, перші 5 локацій вже працюють у центрі столиці. 

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Щоб скористатися сервісом електросамокатів, необхідно оновити додаток Bolt для замовлення таксі до останньої версії.

Після оновлення додатку потрібно буде відсканувати QR-код на самокаті. Оплатити прокат транспортного засобу можна тільки безготівковим способом. 

Вартість розблокування електросамокату становитиме 29 грн, а хвилина поїздки ― 4,90 грн. Користувач також зможе орендувати самокат на весь день за спеціальною ціною ― 600 грн.

 

Електросамокат можна буде знайти у центрі Києва: біля станцій метрополітену, парків і найвідвідуваніших локацій міста. Перші локації з прокатом можна знайти на Поштовій площі, Майдані Незалежності, Бессарабські площі, Золотих воротах і в Маріїнському парку. 

Після поїздки самокат можна буде припаркувати в безпечних місцях, які відзначені на карті в додатку. Якщо користувач залишить самокат за межами спеціально відведених місць, його оштрафують.

Усі самокати оснащені GPS-навігаторами для отримання даних про місця їх розблокування та паркування. Щоранку співробітники Bolt відвозитимуть самокати до спеціально відведених для них місць. 

 

У зв’язку з пандемією всі електросамокати проходитимуть регулярну дезінфекцію. Користувачам нової послуги також рекомендується використовувати санітайзери і одноразові рукавички.

Наразі  сервіс прокату електросамокатів Bolt доступний у 10 країнах і більш ніж 30 містах Європи.

Економічна правда

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