Bolt запустив прокат електросамокатів у Києві: ціни, локації
Bolt запустив сервіс прокату електросамокатів у Києві, перші 5 локацій вже працюють у центрі столиці.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Щоб скористатися сервісом електросамокатів, необхідно оновити додаток Bolt для замовлення таксі до останньої версії.
Після оновлення додатку потрібно буде відсканувати QR-код на самокаті. Оплатити прокат транспортного засобу можна тільки безготівковим способом.
Вартість розблокування електросамокату становитиме 29 грн, а хвилина поїздки ― 4,90 грн. Користувач також зможе орендувати самокат на весь день за спеціальною ціною ― 600 грн.
Електросамокат можна буде знайти у центрі Києва: біля станцій метрополітену, парків і найвідвідуваніших локацій міста. Перші локації з прокатом можна знайти на Поштовій площі, Майдані Незалежності, Бессарабські площі, Золотих воротах і в Маріїнському парку.
Після поїздки самокат можна буде припаркувати в безпечних місцях, які відзначені на карті в додатку. Якщо користувач залишить самокат за межами спеціально відведених місць, його оштрафують.
Усі самокати оснащені GPS-навігаторами для отримання даних про місця їх розблокування та паркування. Щоранку співробітники Bolt відвозитимуть самокати до спеціально відведених для них місць.
У зв’язку з пандемією всі електросамокати проходитимуть регулярну дезінфекцію. Користувачам нової послуги також рекомендується використовувати санітайзери і одноразові рукавички.
Наразі сервіс прокату електросамокатів Bolt доступний у 10 країнах і більш ніж 30 містах Європи.
Економічна правда
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