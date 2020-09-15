У Києві з'явився ще один сервіс прокату електросамокатів

У Києві почав роботу сервіс прокату електросамокатів Kiwi - при цьому, ціни майже удвічі нижчі, ніж у головного конкурента Bolt.

Про це повідомляється на сайті Kiwi та в Instagram.

Зазначається, що аби скористатись сервісом, потрібно завантажити додаток Kiwi в App Store або Google Play і зареєструватися в ньому. Після цього - обрати на мапі в додатку самокат і відсканувати його QR-код, потім прибрати підніжку, натиснути важіль і поїхати.

А щоб закінчити поїздку, треба сфотографувати самокат в додатку. Залишити його можна в будь-якому місці в центрі, щоб він не заважав перехожим і автомобілям.

Розблокування самоката коштує 15 гривень. Хвилина поїздки у будній день коштує 2,50 гривень, у вихідний - 3,50 гривень. Одна година користування в будній день коштуватиме в 165 гривень, у вихідний - 225 гривень.

Для порівняння, вартість розблокування електросамокатів Bolt - 29 грн, а хвилина поїздки - 4,90 грн.

У березні 2020 року Kiwi запустили прокат самокатів в Одесі.

Як зазначає ain.ua, материнська компанія Kiwi зареєстрована в Нідерландах в 2019 році, її заснували громадяни Туреччини Алі Хорзум і Юсуф Кая. Вони ж володіють українською дочірньою компанією — ТОВ Екстра Ваттс.

Нагадаємо:

Bolt запустив сервіс прокату електросамокатів у Києві, перші 5 локацій вже працюють у центрі столиці.

Економічна правда