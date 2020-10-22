Новости 22 октября: в ГАСИ обнаружили масштабную коррупцию, дороги отдадут частным инвесторам, "Динамо" Киев может обанкротиться

О банкротстве "Динамо" Киев. "Приватбанк" планирует начать судебную тяжбу с семьей Суркисов из-за долга футбольного клуба "Динамо" Киев в размере 20 миллионов долларов.

О концессии дорог. В Украине планируют реализовать первые пилотные проекты государственно-частного партнерства в автодорожной отрасли, передав в концессию шесть автодорог. СПИСОК.

О коррупции в ГАСИ. Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

О ставке. Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых. Это - самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.

Об инфляции. Нацбанк пересмотрел годовой прогноз инфляции в сторону уменьшения - до 4,1%, в НБУ прогнозируют, что в 2021 году рост потребительских цен ускорится до 6,5%.

Эксклюзив ЭП

Кличко "подбросили" на выборы: что не так с приобретенными Киевом белорусскими автобусами

Столица Украины получила первую партию белорусских автобусов, которые по стечению обстоятельств были представлены за несколько дней до местных выборов. Как киевская власть без тендера провела сделку на 1,6 миллиарда? (укр)