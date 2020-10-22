В Нацбанке изменили прогноз роста инфляции

Нацбанк пересмотрел годовой прогноз инфляции в сторону уменьшения - до 4,1%, в НБУ прогнозируют, что в 2021 году рост потребительских цен ускорится до 6,5%.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко во время пресс-брифинга.

По его словам, в сентябре инфляция оставалась ниже целевого диапазона 5% +/- 1 п.п.

"В результате увеличения предложения продуктов питания темпы роста потребительских цен замедлились до 2,3% в годовом измерении. Этот фактор нейтрализовал обратное давление на цены со стороны других факторов: ослабление гривни, подорожание энергоносителей, восстановление экономической активности и потребительского спроса.

Впрочем, такой баланс разнонаправленных факторов является временным. По предварительным данным онлайн-мониторинга цен НБУ, в октябре инфляция несколько ускорилась. Несмотря на незначительный эффект отражения девальвации в ценах, инфляционные ожидания бизнеса и населения продолжили ухудшаться. В то же время индекс потребительских настроений улучшился", - отчитался Шевченко.

В НБУ добавили, что инфляция достигнет нижней границы целевого диапазона 5% ± 1 в. п. в конце 2020 года и в дальнейшем будет ускоряться

"Учитывая слабую динамику потребительских цен в III квартале Национальный банк пересмотрел годовой прогноз инфляции в сторону уменьшения - до 4,1%. Ускорение роста цен в конце этого года будет определяться прежде всего дальнейшим восстановлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политики, а также подорожанием энергоносителей. Низкая база сравнения прошлого года также будет иметь заметный статистический эффект для расчета темпов годовой инфляции.

В 2021 году рост потребительских цен ускорится до 6,5% под влиянием оживления экономики, эффекта от нынешнего ослабления гривни, а также повышения минимальной зарплаты, что будет способствовать внутреннему спросу", - подчеркнул глава НБУ.

Он добавил, что выход за верхнюю границу целевого диапазона будет временным.

По его словам, Национальный банк допускает кратковременное отклонение инфляции от цели, чтобы экономика быстрее вернулась на путь устойчивого роста.

"Вместе с тем Национальный банк применит монетарный инструментарий для возвращения инфляции в 2022 году в целевой диапазон", - сказал Шевченко.

Напомним:

В августе 2020 года потребительские цены снизились на 0,2% после снижения на 0,6% в июле, в годовом измерении инфляция выросла до 2,5%.

В июле 2020 года потребительские цены в Украине снизились на 0,6% после роста на 0,2% в июне, в годовом измерении инфляция по итогам июля осталась на уровне 2,4%.

В годовом измерении инфляция по итогам июня ускорилась до 2,4% с 1,7% в мае.

Инфляция продолжает постепенно ускоряться, хотя и находится ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. - во втором полугодии 2020 года инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года), прогнозируют в НБУ.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.

В Минэкономики заявили, что в августе 2020 года потребительськие цены, как и ожидалось, и дальше сезонно снижались, но в годовом измерении инфляция выросла до 2,5%, при этом в ведомстве прогнозируют рост инфляции в начале 2021 года.

Экономическая правда