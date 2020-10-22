"Динамо" Киев может обанкротиться из-за долга перед "Приватбанком" – СМИ

"Приватбанк" планирует начать судебную тяжбу с семьей Суркисов из-за долга футбольного клуба "Динамо" Киев в размере 20 миллионов долларов.

Об этом пишет Liga.net со ссылкой на источники.

На данном этапе банк не комментирует этот долг и планы, ссылаясь на банковскую тайну.

Клуб должен почти 17 млн долларов государственному "Приватбанку", еще около 5 млн долларов – личный долг Игоря Суркиса. По информации собеседников издания, знакомых с позицией банка, "Приватбанк" выставит им счета уже до конца этого года.

В 2008 году "Динамо" оформило первый кредит в "Приватбанке" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. История начиналась с кредитного лимита примерно на 3 млн долларов.

В течение последующих восьми лет "Приват" был постоянным кредитором "Динамо": в январе 2018 года, когда истек последний кредитный договор между сторонами, клуб был должен банку $16,7 млн.

Крупными клиентами "Приватбанка" были и члены семьи бизнесменов Григория и Игоря Суркисов, которые с середины 90-х годов контролируют "Динамо". Их депозиты в "Привате" превышали миллиард гривен, львиная доля принадлежала отцу братьев-бизнесменов – Рахмилю Суркису. Он держал в банке 20 млн долларов. Этот депозит выступал обеспечением кредитов "Динамо".

Также семья активно пользовалась кредитными ресурсами банка – особенно Игорь Суркис, долг которого превышал 150 млн грн (более $5 млн по курсу на 21 октября).

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