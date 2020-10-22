СБУ разоблачила чиновников ГАСИ на незаконной выдачи разрешительных документов

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдачи строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в организованную группу входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.

"Для проведения сделки фигуранты использовали подконтрольные "консалтинговые" коммерческие структуры. Они выступали посредниками между строительными коммерческими структурами и лицами ГАСИ во время их "переговоров" о получении разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объекта в эксплуатацию.

Роль коммерческих структур заключалась в предоставлении "позитивного" решения о выдаче документации", - говорится в сообщении.

"Сотрудники СБУ также задокументировали, что должностные лица ГАСИ с нарушением требований действующего законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил выдавали разрешения о начале строительных работ, сертификаты готовности ввода объекта в эксплуатацию. По заключению профильных экспертов, противоправные действия чиновников несли потенциальную угрозу для жизни и здоровья населения", - добавили в ведомстве.

В рамках начатого уголовного производства провели более 50 обысков по адресам админпомещений государственных учреждений, в офисах подконтрольных коммерческих структур, местах проживания фигурантов и в транспортных средствах. Изъятую документацию добавят к доказательной базе.

Продолжаются следственные действия по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Экономическая правда