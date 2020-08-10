В июле инфляция в годовом измерении осталась на уровне 2,4%

В июле 2020 года потребительские цены в Украине снизились на 0,6% после роста на 0,2% в июне, в годовом измерении инфляция по итогам июля осталась на уровне 2,4%.

Об этом сообщает Госстат.

"В июле 2019 года была зафиксирована такая же дефляция 0,6%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам июля 2020 года осталась на уровне 2,4% по сравнению с 1,7% по итогам мая, 2,1% - по итогам апреля и 2,3% - по итогам марта", -говорится в сообщении.

В годовом измерении базовая инфляция залишалсь на уровне 3%.

Напомним:

В годовом измерении инфляция по итогам июня ускорилась до 2,4% с 1,7% в мае.

Инфляция продолжает постепенно ускоряться, хотя и находится ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. - во втором полугодии 2020 года инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года), прогнозируют в НБУ.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.

Экономическая правда