Зеленский подписал закон о возобновлении выдачи "пакетов малыша"

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ЗУ "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" № 930-IX

Об этом сообщает Офис президента.

Закон, в частности, возобновляет предоставление родителям одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" - такая помощь будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка.

Стоимость такой помощи будет составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.

"Также закон уточняет перечень получателей "пакетов малыша", если родители отсутствуют. В частности, получателями могут быть усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.

Выдавать "пакеты малыша" будут в учреждениях здравоохранения. Если в медучреждении нет такой помощи, ее можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания", - говорится в сообщении.

Также Кабмин должен утвердить порядок предоставления "пакета малыша", предусмотрев с 1 июля 2021 года возможность по желанию родителей получить вместо натуральной помощи соответствующие средства.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 30 сентября прийняла в целом законопроект №3006а "О внесении изменений в ЗУ "О государственной помощи семьям с детьми", который предусматривает предоставление при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

72 народных депутата подали законопроект, запрещающий выдавать "пакеты малыша" роженицам в денежном эквиваленте вместо натуального.

Недавно правительство поддержало пилотный проект Минсоцполитики, который предусматривает, что вместо "пакет малыша" родители могут получить целевую денежную компенсационную выплату в размере 5000 гривен.

Накануне руководителя централизованной закупочной организации ГУ "Профессиональные закупки" Андрея Кузьменко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований из-за закупки пакетов малыша с ожидаемой стоимостью 1,2 миллиарда гривен. Аукционные торги по этому лоту еще не состоялись.

"Мы обнаружили признаки сговора 6 участников закупки. В частности, сканы их предложений содержали одинаковые дефекты печати. Эти факты мы передали в Антимонопольный комитет. Предложения этих компаний были отклонены из-за несоответствия тендерной документации.

На прошлой неделе СМИ опубликовали информацию, что существует проект постановления Кабмина, которым эту закупку хотят отменить и дать возможность Минсоцполитики закупить весь объем пакетов малыша без аукциона", - объясняет руководитель ЦЗО.

Заместитель министра социальной политики Евгений Котик сказал, что деньги, которые родители получают вместо "пакета малыша" они смогут потратить только по назначению.

Детский фонд ООН призывает правительство сохранить "пакеты малыша", недавно заменили денежными выплатами.В организации подчеркивают, что программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса.