Экс-регионал и адвокаты: кто может возглавить Комиссию по игорному бизнесу

Среди претендентов на должность главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей - зять экс-главы Совета министров АР Крым Василия Джарты и экснардеп-регионал Валерий Омельченко и адвокат Александр Хомяк.

Об этом свидетельствуют их декларации на сайте НАПК.

Валерий Омельченко - бывший нардеп от Партии регионов и муж судьи Хозяйственного суда Киева Виктории Джарты - она ​дочь экс-главы Совета министров АР Крым Василия Джарты.

Омельченко, в частности, задекларировал, что является конечным бенефициаром ООО "ХАБ 4.0" и "ХАБ 4.0 Ивент-агентство".

Александр Хомяк также подал декларацию как претендент на должность главы Комиссии по регулированию азартных игр. Он задекларировал, в частности, что является конечным бенефициаром адвокатского бюро "Хомяк и партнеры".

Павел Пономарев, кторый подал декларацию как претендент на должности главы и члена Комиссии - в декларации, в частности, указал, что имеет корпоративные права в компании "Адвокатское объединение СКИЛЛ ЭНД КЕЙС" и является конечным бенефициаром оо ГВП-Химматериалы.

Также декларацию на должность главы Комиссии подал Борис Баум - советник Офиса президента и один из авторов законопроекта об игорном бизнесе, но позже он написал в Facebook, что снимает свою кандидатуру с конкурса.

Кроме этого, декларацию как кандидат на должность главы регулятора 19 октября подал Иван Рудый, который является членом организации "Защитники Украины", участник боевых действий. В июне президент Владимир Зеленский своим указом назначил Рудого секретарем (по согласию) Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Кроме этого, Иван Рудый 12 октября подал декларацию в качестве кандидата на должность заместителя начальника патронатной службы министра министерства по делам ветеранов.

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Напомним:

Антикоррупционный комитет парламента признал, что законопроект №2713, который предлагает освободить от налогов выигрыши от азартных игр и лотерей, и альтернативные к нему, содержат коррупционные риски.

Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка.

Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.

В НАПК заявили, что внедрение закона об игорном бизнесе в действующей редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов и сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.

Кабмин на заседании 23 сентября принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей".

Экономическая правда